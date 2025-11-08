Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Ps di Pachino, hanno denunciato un uomo 43 anni per il reato di furto.
In particolare, la mattina del 5 novembre il denunciato aiutava la vittima, un uomo di 77 anni, a prelevare la somma di 600 euro da uno sportello bancomat e, dopo averlo fatto salire in macchina per andare a prendere un caffè, non appena l’anziano scendeva dall’automobile, si dava alla fuga con i soldi.
