Polizia

Pachino, aiuta un anziano a prelevare e poi scappa con i soldi: denunciato

Vittima un 77enne

Un bancomat

Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Ps di Pachino, hanno denunciato un uomo 43 anni per il reato di furto.

In particolare, la mattina del 5 novembre il denunciato aiutava la vittima, un uomo di 77 anni, a prelevare la somma di 600 euro da uno sportello bancomat e, dopo averlo fatto salire in macchina per andare a prendere un caffè, non appena l’anziano scendeva dall’automobile, si dava alla fuga con i soldi.


