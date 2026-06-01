Mattinata movimentata a Pachino, dove un uomo di 64 anni è rimasto ferito dopo una caduta dalla scala posta stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a un serbatoio posto sul tetto di un’abitazione nei pressi di via Savonarola.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era salito in quota per sistemare il serbatoio dell’acqua quando, per cause in corso di accertamento, la scala su cui si trovava si sarebbe spostata facendogli perdere l’equilibrio. Il 64enne è così precipitato rovinosamente a terra, riportando traumi che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Noto, che hanno effettuato un delicato intervento di recupero. Per mettere in sicurezza il ferito e consentirne il trasferimento al personale sanitario del 118, è stato necessario utilizzare l’autoscala e procedere con particolari manovre di soccorso.

L’operazione si è conclusa con successo e il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari per il successivo trasferimento in ospedale.

Numerosi cittadini hanno seguito con apprensione le fasi del soccorso e, al termine dell’intervento, hanno voluto manifestare la propria gratitudine ai Vigili del Fuoco con un lungo e caloroso applauso per la professionalità e l’impegno dimostrati durante le operazioni di salvataggio.