Pachino IGP Award a settembre: agricoltura e turismo si incontrano

Giornata internazionale del Pomodoro di Pachino IGP: a settembre la consegna dei Pachino IGP Award In occasione della Giornata Internazionale del Pomodoro di Pachino IGP, istituita su concessione del Masaf il 1 luglio 2022 dall’omonimo Consorzio di Tutela, il Presidente Sebastiano Fortunato ha annunciato oggi le due principali iniziative organizzate a settembre per celebrare la ricorrenza: la consegna dei Pachino IGP Award e una sfilata in costume tradizionale per le vie di Pachino, che culminerà sul palco di Piazza Vittorio Emanuele con le nozze allegoriche tra Agricoltura e Turismo “officiate” dal sindaco Giuseppe Gambuzza.

Due momenti significativi, che intendono porre sempre più l’accento sul valore dell’agricoltura e delle tradizioni agroalimentari locali quale incentivo primario al turismo nazionale ed internazionale. “Oggi sempre più il turista, soprattutto straniero, è attratto non solo dalla bellezza dei luoghi, ma anche dalla loro tradizione enogastronomica, dai profumi e sapori dell’arte culinaria locale – ha dichiarato Fortunato – Un fenomeno che, grazie al riconoscimento della Cucina italiana come patrimonio UNESCO, ha generato un boom di richieste da ogni parte del mondo. Ed è in ogni parte del mondo che noi vogliamo essere presenti con il nostro oro rosso di Sicilia”.