Portopalo, nuovo sequestro durante il rimontaggio del lido Scialai

Cronaca · Nuovo provvedimento

Nuovo sequestro questa mattina nell’area dello stabilimento balneare “Scialai”, dove erano già iniziate le operazioni per il rimontaggio delle strutture. I lavori erano ripartiti dopo due distinti provvedimenti favorevoli alla società: da un lato la revoca del sequestro penale sulle strutture e sull’area demaniale, dall’altro la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di giustizia amministrativa sul provvedimento di decadenza della concessione.

Secondo la società, la combinazione dei due provvedimenti avrebbe consentito di procedere al completo ripristino del lido, comprese le strutture precedentemente smontate. Ed erano quindi iniziate le operazioni di montaggio, tanto che questa mattina risultava già realizzata una vasta base in legno. Proprio durante i lavori, però, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Portopalo, che ha proceduto a un nuovo sequestro preventivo.

L’area e quanto fino a quel momento realizzato sono stati nuovamente sottoposti a vincolo, interrompendo di fatto il montaggio dello stabilimento. Restano da chiarire le motivazioni poste alla base del nuovo provvedimento e il rapporto tra quest’ultimo sequestro, il precedente dissequestro disposto dal Tribunale di Siracusa e la sospensione cautelare della decadenza della concessione demaniale.