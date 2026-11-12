Padel, Abbate da record: è il miglior italiano di sempre, 47° nel ranking mondiale

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Prosegue il momento positivo di Flavio Abbate. Il mancino siracusano ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo Premier Padel P1 di Dubai, confermando la crescita degli ultimi mesi e raggiungendo un nuovo importante traguardo nella sua carriera.

Per Abbate si tratta del secondo quarto di finale a livello Premier Padel, dopo quello centrato in estate a Madrid in coppia con lo spagnolo Alonso Rodriguez. Questa volta il risultato è arrivato insieme a Dal Bianco, con il quale ha trovato subito una buona intesa.

Il risultato negli Emirati arriva a pochi giorni dalla partecipazione ai Mondiali in Qatar, dove Abbate ha vestito la maglia della nazionale italiana. L’Italia ha raggiunto le semifinali, perdendo contro l’Argentina, per poi cedere anche nella finale per il terzo posto contro il Portogallo e chiudere così al quarto posto.

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A certificare la crescita del giocatore siracusano c’è soprattutto il ranking. Questa settimana Abbate ha raggiunto il 47° posto mondiale, stabilendo il nuovo record nazionale. Un primato destinato a essere ulteriormente migliorato: il risultato ottenuto a Dubai gli garantirà almeno altre tre posizioni nella graduatoria che sarà aggiornata lunedì.

La corsa negli Emirati, intanto, non è ancora finita. Venerdì Abbate e Dal Bianco affronteranno nei quarti di finale la coppia composta da Momo Gonzalez e Lucas Campagnolo, rispettivamente numero 13 e 16 del ranking FIP. Un avversario di alto livello contro il quale il siracusano proverà a conquistare un posto in semifinale.

Per Abbate è un momento importante, costruito attraverso risultati e continuità. Il traguardo della top 50 è ormai una realtà e il percorso internazionale del giovane azzurro continua a regalare nuove soddisfazioni.