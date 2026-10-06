Padel, il siracusano Flavio Abbate convocato per i Mondiali di Doha

Attualità · Fip World Cup

Flavio Abbate entra nella Top 50 mondiale del padel e nel frattempo viene convocato dalla Nazionale italiana per la FIP World Cup 2026. Un doppio traguardo per il giovane atleta siciliano, nato il 31 luglio 2004, che continua così il suo percorso ai vertici del movimento internazionale.

Abbate è il primo italiano di nascita a raggiungere la Top 50 del ranking mondiale FIP. Nel 2026 ha inoltre raggiunto i quarti di finale in un torneo di categoria P1, a Madrid, e ha conquistato cinque dei suoi 16 titoli nel Cupra FIP Tour. È anche il campione italiano in carica e ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto insieme ad Alvaro Montiel.

A completare una stagione di rilievo arriva ora la convocazione per i Mondiali. La Capitana delle Nazionali Italiane di Padel, Marcela Ferrari, coadiuvata dal Vice Capitano della Nazionale femminile Saverio Palmieri e dal Vice Capitano della Nazionale maschile Filippo Scala, ha diramato la lista degli atleti selezionati per la FIP World Cup 2026.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La competizione si disputerà dal 2 al 7 novembre sui campi del Khalifa International Complex di Doha, in Qatar. Tra i convocati della Nazionale maschile c’è dunque anche Flavio Abbate, chiamato a rappresentare l’Italia nella rassegna iridata.

Il risultato del giovane atleta è stato accolto con soddisfazione anche da Giorgio Giordano, presidente FITP Sicilia, che ha voluto sottolineare il significato del traguardo raggiunto.

“Complimenti a Flavio per essere il primo italiano di sempre a entrare nella Top 50 mondiale FIP, è un risultato che gli rende merito e che riempie di orgoglio tutti noi”, ha dichiarato Giordano.

“Da Presidente del Comitato Regionale, ma soprattutto da siciliano, sono particolarmente felice che a scrivere questa pagina importante della storia del padel italiano sia proprio un atleta della nostra terra”, ha aggiunto.

Per Giordano, il 50° posto mondiale rappresenta il riconoscimento del percorso compiuto da Abbate tra talento, lavoro e sacrifici. “Sono certo che il numero 50 non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di nuovi e ancora più prestigiosi traguardi”, ha concluso il presidente FITP Sicilia.