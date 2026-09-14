Pagamenti, Siracusa maglia nera d’Italia: ultima provincia per puntualità tra le imprese

Attualità · L'analisi

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C’è un dato che più di altri fotografa la fragilità finanziaria del sistema produttivo siracusano: Siracusa è ultima in Italia per puntualità nei pagamenti tra imprese. A mettere nero su bianco il dato è l’ultimo studio dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, pubblicato l’11 settembre e realizzato sulla base dei dati Cribis relativi al secondo trimestre del 2026. Nella graduatoria nazionale Siracusa occupa il 110° posto, alle spalle di Caltanissetta, Catanzaro e Trapani, anch’esse nella parte più bassa della classifica.

Il dato non significa che tutte le imprese siracusane paghino in ritardo, ma evidenzia una frequenza particolarmente bassa di pagamenti effettuati entro i termini contrattuali. Ed è proprio questo il punto sul quale lo studio invita a riflettere: in un’economia fatta in larga parte di piccole e piccolissime imprese, un ritardo nell’incasso di una fattura può trasformarsi rapidamente in un problema di liquidità.

Il dato provinciale si inserisce in un quadro regionale già particolarmente critico. Nel secondo trimestre del 2026, infatti, in Sicilia soltanto il 27,2% dei committenti ha pagato i propri fornitori entro la scadenza prevista dal contratto. La media italiana è del 42%, mentre davanti alla Sicilia si collocano tutte le altre regioni, con la Calabria al 26,7% e la Toscana al 29,2%.

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Il confronto è particolarmente significativo: la puntualità siciliana è quindi 14,8 punti percentuali sotto la media nazionale e quasi 24,4 punti al di sotto della Lombardia, prima regione italiana con il 51,6% di pagamenti puntuali.

Anche guardando alle macroaree il divario resta evidente. Secondo i dati Cribis, nel Sud e nelle Isole la quota di pagamenti puntuali è del 31,6%, contro il 37,5% del Centro, il 47,2% del Nord Ovest e il 49,7% del Nord Est.

Siracusa, dunque, non rappresenta un’anomalia isolata, ma porta all’estremo una difficoltà che interessa più ampiamente il sistema economico meridionale e, soprattutto, quello siciliano.

La Cgia individua una delle cause del fenomeno nel rapporto di forza esistente tra grandi committenti e fornitori più piccoli. Le grandi imprese, secondo l’analisi, possono utilizzare i tempi di pagamento come una forma di finanziamento a costo zero, trasferendo di fatto sul fornitore il peso finanziario dell’attesa.

Il dato nazionale sulla dimensione delle imprese è significativo: nel secondo trimestre del 2026 ha pagato puntualmente soltanto il 21,1% delle grandi imprese, contro il 35,7% delle medie, il 41,8% delle piccole e il 42,7% delle microimprese.

Per una piccola azienda il problema non è soltanto contabile. Se una fattura viene saldata settimane o mesi dopo la scadenza, l’impresa deve comunque sostenere nel frattempo stipendi, forniture, contributi, utenze, imposte e altri costi di gestione. In assenza di liquidità sufficiente, può essere necessario ricorrere al credito bancario, agli anticipi sulle fatture o al factoring, aumentando così il costo dell’attività.

È un effetto particolarmente delicato per un territorio come quello siracusano, dove il tessuto produttivo convive con una forte presenza di piccole attività e con filiere nelle quali il rapporto tra committenti e subfornitori può avere un peso rilevante. Quest’ultima è una considerazione di carattere economico generale: lo studio Cgia non fornisce, infatti, una disaggregazione specifica per settore della provincia di Siracusa.

La ricerca della Cgia affronta anche l’altro grande protagonista del sistema dei pagamenti: la Pubblica amministrazione.

Qui emerge un apparente paradosso. La PA italiana nel 2025 ha ridotto il tempo medio di pagamento delle fatture a 27,2 giorni, dai 29,9 del 2024. Ma contemporaneamente il debito commerciale corrente ha continuato a crescere, arrivando a 64,2 miliardi di euro, pari al 2,8% del Pil. È il valore più elevato dell’Unione europea in rapporto al prodotto interno lordo.

Il meccanismo, spiega la Cgia, è quello del “si paga più in fretta, ma non abbastanza”: lo Stato riesce a ridurre i tempi medi delle fatture che effettivamente vengono pagate, ma non riesce a saldarle tutte. Quelle rimaste inevase si sommano agli arretrati degli anni precedenti e alimentano lo stock complessivo del debito.

Questo dato è nazionale e non può essere automaticamente trasferito alla situazione della Pubblica amministrazione siracusana, per la quale lo studio non offre un dato provinciale.

Il dato più pesante, per la provincia, rimane dunque quel 110° posto nella graduatoria nazionale. Non è soltanto una posizione statistica: è un indicatore che misura la capacità del sistema economico di trasformare il lavoro e le forniture effettuate in liquidità disponibile nei tempi previsti.

La fotografia scattata da Cgia e Cribis arriva peraltro in un momento nel quale il quadro nazionale è già peggiorato: in Italia i pagamenti puntuali sono passati dal 44% del secondo trimestre 2025 al 42% dello stesso periodo del 2026. Cribis rileva inoltre che i ritardi superiori ai 90 giorni sono saliti dal 4,3% al 4,4%.

Per Siracusa il segnale è quindi duplice: la provincia parte da una situazione di forte ritardo rispetto al resto del Paese e lo fa mentre il fenomeno, a livello nazionale, è in peggioramento.

La questione dei pagamenti non riguarda soltanto chi emette o riceve una fattura. Riguarda la liquidità delle imprese, la loro capacità di investire, assumere e programmare e, in ultima analisi, la solidità dell’intero tessuto produttivo.

Per questo la Cgia propone maggiore trasparenza sui tempi medi di pagamento delle grandi aziende e meccanismi di premialità fiscale per chi rispetta le scadenze contrattuali.