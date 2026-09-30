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Pala Melilli, inaugurazione del campo e nuovi servizi sabato 3 ottobre

di Oriana Gionfriddo ·
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Trofeo “Terrazza degli Iblei”

Sabato 3 ottobre si terrà l’inaugurazione del nuovo campo di pallavolo del Pala Melilli e la presentazione dei nuovi servizi realizzati nell’impianto sportivo di Via Gorizia.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre 2026, alle 16, al Pala Melilli in Via Gorizia a Melilli.

A seguire si svolgerà il 3° Trofeo “Terrazza degli Iblei”, con le partite che vedranno protagoniste Alius Volley, Melilli Volley e New Amando Jonica Volley.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per la valorizzazione dello sport e degli impianti comunali e sarà occasione per presentare alla comunità il nuovo spazio dedicato alla pallavolo.

Sarà presente il sindaco Giuseppe Carta, insieme all’Amministrazione comunale e alle realtà sportive coinvolte.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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