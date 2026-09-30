Pala Melilli, inaugurazione del campo e nuovi servizi sabato 3 ottobre

Attualità · MELILLI PALLAVOLO

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Sabato 3 ottobre si terrà l’inaugurazione del nuovo campo di pallavolo del Pala Melilli e la presentazione dei nuovi servizi realizzati nell’impianto sportivo di Via Gorizia.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre 2026, alle 16, al Pala Melilli in Via Gorizia a Melilli.

A seguire si svolgerà il 3° Trofeo “Terrazza degli Iblei”, con le partite che vedranno protagoniste Alius Volley, Melilli Volley e New Amando Jonica Volley.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per la valorizzazione dello sport e degli impianti comunali e sarà occasione per presentare alla comunità il nuovo spazio dedicato alla pallavolo.

Sarà presente il sindaco Giuseppe Carta, insieme all’Amministrazione comunale e alle realtà sportive coinvolte.