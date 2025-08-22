Palazzo degli studi a Siracusa. Il presidente del Consiglio d’istituto del Corbino: “la scuola non può vivere di soli ricordi”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Domenico Italia, presidente del Consiglio d’Istituto O. M. Corbino di Siracusa, in merito al futuro del palazzo degli studi:

“Le riforme dell’ultimo decennio hanno profondamente modificato l’assetto dei licei. Al tradizionale indirizzo scientifico si sono affiancati nuovi percorsi che hanno ampliato e potenziato l’offerta formativa: le Scienze Applicate, le Scienze umane, l’indirizzo Economico-sociale e, più di recente, i nuovi percorsi a carattere criminologico e socio-sanitario. Grazie a questa articolazione, il Liceo Corbino ha visto un incremento significativo delle iscrizioni, rispondendo in maniera sempre più efficace alle esigenze delle famiglie e dei giovani del territorio.





L’Istituto Rizza, dal canto suo, rappresenta una realtà di grande valore formativo e con potenzialità ancora da sviluppare. Tuttavia, è noto a tutti, docenti, alunni e responsabili scolastici, che negli ultimi anni si è registrata una riduzione delle iscrizioni, con conseguente presenza di numerose aule oggi non utilizzate e l’accorpamento ad esso dell’Ist. F. Insolera. Per questa ragione, appare necessario collocare il Rizza in una sede più funzionale e rispondente ai bisogni attuali, così da valorizzare pienamente le sue peculiarità senza disperdere risorse.

In questo contesto, la Pubblica Amministrazione è chiamata a operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ottimizzando l’uso delle strutture scolastiche presenti sul territorio. Ciò significa preservare i laboratori, mantenere intatta l’offerta didattica e garantire agli studenti del Rizza le stesse opportunità educative, ma in spazi adeguati e meglio calibrati. Al tempo stesso, questa scelta permette di rispondere alla crescente domanda di aule da parte del Liceo Corbino, oggi in continua espansione.

È bene ricordare che la pubblica amministrazione, ha il dovere di gestire le risorse nell’interesse esclusivo della collettività. In un momento storico, politico ed economico finanziario come quello attuale, caratterizzato dalla scarsità di fondi, è indispensabile che le risorse vengano utilizzate con intelligenza, oculatezza e senso di responsabilità, evitando sprechi o impieghi inopportuni. Lasciare spazi scolastici inutilizzati e, al contempo, sostenere costi di affitto per altre scuole con carenza di aule, significherebbe infatti non solo una cattiva amministrazione, ma persino esporsi al rischio di un danno erariale.

Tutto questo, naturalmente, non cancella la memoria storica che lega l’Istituto Rizza e il Liceo Corbino al Palazzo degli Studi. Sin dal 1935, quel palazzo ha rappresentato un punto di riferimento identitario per Siracusa. Ma la scuola, per sua natura, non può vivere solo di ricordi: deve rinnovarsi, crescere e adattarsi alle trasformazioni sociali e culturali. La sfida di oggi, dunque, è questa: conservare la memoria del passato ma governare il presente con responsabilità, garantendo scelte sostenibili, moderne e utili all’intera comunità scolastica siracusana”.