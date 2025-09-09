Palazzo degli Studi, il presidente del Libero Consorzio di Siracusa risponde alle polemiche: “ecco un possibile piano”

“Le polemiche hanno un fiato corto: non abbiamo affrontato questa vicenda con superficialità, ma con ascolto e responsabilità”. Così il presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, risponde alle contestazioni legate al futuro del Palazzo degli Studi e alla riorganizzazione degli spazi scolastici cittadini.

Giansiracusa ha spiegato che l’ente ha avviato una campagna di ascolto con i dirigenti scolastici e che al momento è stata predisposta una bozza di piano, ancora in fase di confronto tecnico. “Dalla prima lettura – ha aggiunto – ci sembra più coerente e funzionale. Nessuna volontà di calpestare la cultura della città, ma abbiamo il dovere etico, morale, giuridico e politico di gestire l’amministrazione con buon senso, come un buon padre di famiglia”.

La proposta prevede diverse articolazioni: tra le ipotesi, l’assegnazione dell’intero Palazzo degli Studi al liceo Corbino, il trasferimento dell’istituto Rizza nel plesso dell’Insolera e lo spostamento del Federico II di Svevia in un altro edificio, con l’obiettivo di eliminare la convivenza di più istituti nello stesso stabile e garantire una maggiore funzionalità degli spazi.

Il presidente ha annunciato che il piano sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane e, se approvato, potrà essere attuato durante le vacanze di Natale, riducendo i disagi per studenti e docenti.

“Ringrazio la dottoressa Giliberto, il nostro provveditore, che con grande equilibrio sta affrontando questa vicenda. Troveremo soluzioni che abbiano al centro il bene comune: questo è ciò che guida la nostra azione”, ha concluso Giansiracusa.