Palazzolo Acreide celebra i Santi con la festa delle Varette

La vigilia della festa di Ognissanti, quella che nella tradizione anglosassone è legata ad “Halloween” a Palazzolo a Palazzolo è invece è la festa dedicata ai Santi. E anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento promosso dalla comunità della chiesa Madre con alla guida padre Marco Politini con la festa delle varette che ha visto come protagonisti i bambini del paese, devoti come i loro genitori.

“Guardate i Santi: sono i nostri fratelli maggiori, la nostra strada e il nostro destino.” è questo il messaggio che anche quest’anno l’arciprete della chiesa Madre di Palazzolo, don Marco Politini ha voluto lanciare alle famiglie e ai piccoli della comunità con la festa delle varette. Un evento nato qualche anno fa e diventato ormai fisso, un modo per trasmettere la devozione e la tradizione, fatta di luce, festa, gioia, contrapposta ad halloween, che non fa parte della nostra cultura e delle nostre radici.

Centinaia di giovanissimi hanno vissuto una serata di grazia e di luce: la tradizionale Festa delle Varette ha riempito le vie di Palazzolo di colori, di canti e di fede semplice e autentica. “I bambini – ha spiegato Padre Marco – con le loro piccole “varette”, hanno portato in processione il profumo della santità, ricordandoci che la chiamata alla vita santa non è per pochi, ma per tutti.I Santi non sono lontani: vivono nella luce di Dio e camminano con noi. Che la loro intercessione ci accompagni e che la loro gioia resti nei nostri cuori e nelle nostre famiglie“