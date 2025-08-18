Palazzolo Acreide si prepara ad accogliere la nuova edizione di “Biddizza”. Il Comune di Palazzolo Acreide, l’associazione Ovviamente al Corso e la Cna presentano il festival che celebra la bellezza in tutte le sue forme: musica, tradizione, paesaggio e cultura. Dal cuore del Val di Noto, patrimonio Unesco, Biddizza 2025 si propone come un’esperienza immersiva e multisensoriale, capace di raccontare l’anima profonda della Sicilia contemporanea. Una cornice con l’illuminazione artistica in Rosa dei prospetti barocchi degli edifici.

Un viaggio tra passato e futuro, dove le radici identitarie si intrecciano con i temi contemporanei. Il festival ospiterà concerti, talk e degustazioni, coinvolgendo giornalisti, scrittrici, artigiani, musicisti. Location d’eccezione il centro storico di Palazzolo Acreide che diventerà palcoscenico vivo e pulsante.





Il programma prevede in apertura venerdì 22 agosto alle 19.30 all’Atrio Comunale il talk dal titolo: “Donne, Impresa e Cultura – costruttrici di valore, storie di straordinaria normalità” con la partecipazione della scrittrice Tea Ranno, della regista Lisa Romano e della presidente di CNA Rosanna Magnano. Seguiranno le esibizioni della Mosaico Band in piazza del Popolo e di Angela Nobile al corso Vittorio Emanuele. Il 23 altro talk in piazza del Popolo dal titolo: “Democrazia, Diritti, Partecipazione, Sviluppo, quale scenario per il nostro Paese” con la partecipazione di Sergio Rizzo, di Salvo Guglielmino, del direttore de La Sicilia Antonello Piraneo. A seguire in Corso Vittorio Emanuele l’esibizione di Mario Incudine con la sua “Affacciabedda”.

Nella due giorni proposte dedicate di food con salumi artigianali, prodotti caseari e proposte ristorative e di beverage sul tema.

L’assessore al turismo del Comune di Palazzolo Acreide Enzo Nieli dichiara:’“Biddizza” non è solo un festival: è un invito a riscoprire la bellezza come atto collettivo, come gesto di cura verso il territorio e verso l’altro. Palazzolo Acreide vi aspetta per vivere insieme un’esperienza che lascia il segno”.

La presidente dell’associazione Ovviamente al Corso Manuela Pirruccio e la presidente comunale di CNA Palazzolo Nina Tanasi dichiarano: “Questa manifestazione ha sempre un tocco femminile, un principio che richiama l’identità femminile della bellezza che ancora oggi anima questi preziosi territori interni. Lavoriamo per rivendicare il valore di queste comunità resilienti”.