Palazzolo Acreide si prepara al Carnevale 2026: ospite d’eccezione Taylor Mega, ecco il programma completo

Palazzolo Acreide si prepara a vivere il Carnevale 2026, uno degli appuntamenti più attesi e radicati nella tradizione del territorio. Per il borgo montano il Carnevale non è solo festa, ma identità, partecipazione e spettacolo. Quest’anno l’evento si arricchisce della presenza di un’ospite d’eccezione, Taylor Mega, pronta a portare ulteriore visibilità e entusiasmo alla manifestazione.

Il centro storico sarà il cuore pulsante delle celebrazioni, con carri allegorici, gruppi mascherati, musica, animazione e momenti dedicati alla gastronomia locale. Cinque giorni di eventi che coinvolgeranno cittadini e visitatori, trasformando le vie del borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il programma del Carnevale di Palazzolo Acreide 2026

Mercoledì 12 febbraio 2026 – Apertura del Carnevale

Luogo: Centro storico

La manifestazione si apre con l’inaugurazione ufficiale e la prima animazione delle vie del centro. Piazza e strade saranno animate da musica e iniziative pensate per accogliere cittadini e turisti, dando il via ai festeggiamenti.

Sabato 14 febbraio 2026 – Prima grande sfilata e spettacoli

Luogo: Vie del centro storico

Nel pomeriggio e in serata si svolgerà una delle giornate clou del Carnevale, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Non mancheranno musica dal vivo, animazione e momenti di intrattenimento nelle piazze principali.

Domenica 15 febbraio 2026 – Continuazione delle sfilate

Luogo: Vie del centro storico

Ancora protagonisti i carri allegorici e le esibizioni dei gruppi in maschera. Colori, balli e spettacoli animeranno le strade del borgo, mentre il pubblico potrà assistere alle performance e partecipare alle attività proposte lungo il percorso.

Lunedì 16 febbraio 2026 – Animazione e intrattenimento

Luogo: Centro storico

Giornata dedicata a eventi di intrattenimento, musica nelle piazze e attività per famiglie. Il centro continuerà a vivere tra spettacoli e momenti conviviali, con stand dedicati alla gastronomia tipica locale.

Martedì 17 febbraio 2026 – Sfilata conclusiva e festa finale

Luogo: Vie del centro storico

Ultimo giorno di festeggiamenti con la sfilata finale dei carri allegorici, spettacoli e musica nelle piazze. La chiusura ufficiale della manifestazione sarà accompagnata dalla possibilità di degustare specialità tipiche e vivere gli ultimi momenti di festa nel cuore di Palazzolo.