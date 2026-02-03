Palazzolo, Cassaro e Ferla uniti per Niscemi: raccolta solidale promossa da un gruppo di giovani

Un’iniziativa nata dal basso, spinta solo dal senso di solidarietà e dall’amore per il territorio. Un gruppo di giovani di Palazzolo Acreide ha promosso nei giorni scorsi una raccolta di beni di prima necessità destinata agli abitanti di Niscemi, coinvolgendo attivamente anche le comunità di Cassaro e Ferla. Il Comune di Buscemi ha invece di recente concluso la raccolta dei beni, in collaborazione con la Diocesi di Piazza Armerina.

Nonostante non si tratti di un’associazione strutturata, l’iniziativa ha raccolto un’ampia adesione da parte dei cittadini, che hanno risposto con generosità all’appello. Sabato scorso è stato allestito un punto di raccolta dove sono stati consegnati prodotti alimentari e beni essenziali.

Ieri il materiale raccolto è stato trasportato e consegnato presso il palazzetto dello sport della città nissena, individuato come centro di riferimento per la distribuzione degli aiuti.

“Non siamo un’associazione – spiegano i promotori – ma un gruppo di giovani che ha a cuore le sorti di Niscemi e, più in generale, della Sicilia”. Un messaggio semplice ma forte, che racconta una Sicilia fatta di partecipazione, vicinanza e senso di comunità. Un esempio concreto di come l’impegno civico e la collaborazione tra piccoli centri possano trasformarsi in un gesto di grande valore umano, capace di rafforzare i legami tra territori e persone.

Anche la FISAPI – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali, Sede Provinciale di Siracusa – ha avviato una raccolta fondi solidale a sostegno della popolazione colpita.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e immediato alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, contribuendo al sostegno per beni di prima necessità,

supporto abitativo e interventi di assistenza sociale. La raccolta fondi ha esclusivamente finalità solidaristiche, senza alcuno scopo di lucro. La Fisapi garantisce la massima trasparenza nella gestione delle donazioni, prevedendo una rendicontazione finale delle somme raccolte e delle attività realizzate. È possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso bonifico bancario:

IBAN: IE91 MPOS 9903 9065 9609 32

Intestatario: FISAPI Siracusa

Causale: Solidarietà per Niscemi