Palazzolo, il sindaco Gallo: “Stop a cani e gatti lasciati al sole. Sui cinghiali serve una strategia vera, non solo centri di stoccaggio”

Tutelare gli animali domestici durante le ondate di calore e affrontare con decisione l’emergenza cinghiali che interessa l’area montana siracusana. Sono i due temi affrontati dal sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, che nelle scorse ore ha firmato un’ordinanza per vietare di lasciare cani e gatti esposti al sole nelle ore più calde della giornata e ha commentato il dibattito nato attorno all’apertura del nuovo Centro di raccolta selvaggina di Buccheri.

Animali al sole, scatta il divieto

L’ordinanza, definita dal primo cittadino una misura innovativa per il territorio provinciale, nasce anche dalle sollecitazioni delle associazioni animaliste e punta a contrastare comportamenti che possono mettere a rischio la salute degli animali durante il periodo estivo.

“Negli anni scorsi – spiega Gallo – siamo intervenuti più volte per segnalazioni di cani lasciati al caldo su balconi e cortili. Gli animali non sono oggetti da esibire, ma esseri viventi che meritano rispetto e cure adeguate”.

Il provvedimento vieta di lasciare cani e gatti esposti al sole o comunque in condizioni che possano provocare sofferenza a causa delle alte temperature. Per i trasgressori è prevista una sanzione fino a 1.500 euro.

L’amministrazione comunale sta inoltre valutando l’installazione di ciotole d’acqua in diversi punti del paese per aiutare gli animali randagi e i cosiddetti “cani di quartiere”, già sterilizzati e seguiti dalla comunità locale.

Emergenza cinghiali, Gallo: “Non basta il centro di raccolta”

Il sindaco è intervenuto anche sulla recente inaugurazione del primo Centro di raccolta selvaggina (CRS) a Buccheri e sulle polemiche politiche nate attorno alla gestione dell’emergenza cinghiali.

Gallo chiarisce di non essere contrario alla struttura, ma ritiene che il problema vada affrontato alla radice.

“Una cosa è il centro di stoccaggio della selvaggina abbattuta, altra cosa è la lotta al fenomeno dei cinghiali. Il CRS è utile per la gestione degli animali già abbattuti, ma non risolve il problema della loro presenza sul territorio”.

Secondo il primo cittadino, la proliferazione dei cinghiali continua infatti a rappresentare un pericolo non solo per le coltivazioni agricole, ma anche per la sicurezza stradale.

“Nella zona montana gli attraversamenti sono frequenti e si sono già verificati incidenti. Il problema non può essere affrontato soltanto con i risarcimenti agli agricoltori, ma con interventi strutturali e strategie efficaci di contenimento”.

Lo scontro politico con Stefio

Gallo ha poi risposto alle dichiarazioni del sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, con il quale si è acceso un confronto politico sul tema.

“Nessuna polemica personale – precisa –. Stefio è una persona che stimo e rispetto. C’è stato però un equivoco tra il vecchio macello comunale di Palazzolo e il frigo-macello del Libero Consorzio. Probabilmente non era stato informato correttamente sulla situazione”.

Il sindaco ha ricordato come il vecchio macello di Palazzolo sia stato inserito in un progetto più ampio destinato alla valorizzazione delle carni di qualità e alla realizzazione di un hub regionale dedicato al settore.

Acqua pubblica, Gallo rilancia il confronto

Nel corso dell’intervista il primo cittadino è tornato anche sul tema della gestione idrica provinciale, ribadendo la propria contrarietà all’attuale modello di gestione.

“Su questa battaglia Palazzolo è rimasta praticamente sola. Continuiamo a sostenere il principio dell’acqua pubblica e riteniamo che la strada della società interamente pubblica fosse quella giusta per il territorio”.

Per Gallo il confronto politico deve rimanere sul piano amministrativo e istituzionale: “Le differenze di vedute ci sono, ma devono restare nell’ambito del dibattito politico. Il rispetto personale non è mai mancato e non mancherà”