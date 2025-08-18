Palazzolo, passo storico per la salvaguardia del servizio idrico: riaperta l’istruttoria

Sorpresa sotto il sole di Ferragosto a Palazzolo, con il sindaco Salvatore Gallo che esulta per quella che definisce una notizia storica per il comune ibleo.

L’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, con la delibera firmata dal Commisaario ad acta, ha disposto l’aggiornamento dell’istruttoria sulla richiesta di salvaguardia del servizio idrico integrato presentata dal Comune di Palazzolo Acreide. La decisione arriva in esecuzione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che aveva annullato il precedente diniego rilevando un vizio di competenza: il provvedimento, secondo i giudici, avrebbe dovuto essere adottato dal Commissario ad acta e non dal Direttore Generale dell’ATI.





Il Commissario ad acta Giorgio Azzarello ha confermato il RUP Antonio Cappuccio e la Commissione tecnica, incaricandoli di riesaminare la pratica alla luce delle nuove osservazioni e della documentazione presentata dal Comune, che evidenziano investimenti e interventi significativi per l’efficienza della rete e la tutela delle risorse idriche.

La delibera prevede inoltre l’avvio di un tavolo tecnico tra ATI Siracusa e Comune di Palazzolo Acreide, con la partecipazione di tecnici e responsabili finanziari di entrambe le parti, per approfondire ogni aspetto della gestione e verificare i requisiti per l’eventuale concessione della salvaguardia.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gallo: “Inizia un tavolo tecnico per la salvaguardia. Un grande risultato. Le nostre deduzioni al nuovo preavviso di salvaguardia dopo la sentenza del CGA hanno posto fine a un muro inutile e dannoso tra le istituzioni. Si apre finalmente un dialogo costruttivo e collaborativo tra Enti, nel rispetto della Costituzione e della popolazione”.

L’atto, dichiarato immediatamente esecutivo, segna un passaggio cruciale in una vicenda iniziata nel 2020 e destinata a incidere sul futuro della gestione idrica nel Comune ibleo, in bilico tra autonomia e affidamento al gestore unico d’ambito.