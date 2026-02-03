Palazzolo, tutto pronto per il Carnevale: ospite Taylor Mega, sfilate dei Carri e dj set in piazza

Arriva a Palazzolo la settimana più colorata e divertente dell’anno: quella di Carnevale. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Gallo e l’assessorato al Turismo retto da Enzo Nieli hanno organizzato una lunga serie di appuntamenti nel solco della tradizione di uno dei Carnevali più antichi e tradizionali dell’intera isola.

Si parte giovedì 12 febbraio, il cosiddetto Jovi Rassu. Alle 16 in piazza del Popolo start con l’animazione a cura di Asd Danziamo e lo spettacolo di giocolieri e trampolieri, seguito alle 17 dallo spettacolo dei clown acrobati e alle 18 dallo spettacolo di fuoco. Alle 20 si balla con la discoteca di Dj Caramel e Salvo Bologna.

Poi si passa a sabato 14 febbraio, il giorno della prima sfila, con i carri allegorici e i gruppi in maschera che alle 16 partiranno da viale Dante Alighieri. Alle 17 in piazza Pretura e in piazza del Popolo appuntamento con dj set. Alle 21 grande serata musicale in piazza del Popolo: prima il djset con Principe Giank e Jacopo Branca (e animazione con Alegria Tropical), poi alle 23 arriva lo show più famoso d’italia: “Nostalgia anni 90”.

Arriviamo a domenica 15, Sdirruminica Ranni. Alle 11 in corso Vittorio Emanuele il raduno dei Carri allegorici, dalle 11:30 in piazza del Popolo ancora dj set e alle 12:30 lo spettacolo musicale con Baciami Piccina Swing Band. In piazza Pretura alle 17 ancora dj set, poi alle 22 arriva Taylor Mega in piazza del Popolo per la serata dance.

Gran finale martedì 17 febbraio Sdirrimarti. Alle 16:30 da largo Senatore Italia la partenza dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. Alle 17 in piazza Giovanni Nigro lo spettacolo musicale con Broken Stikc, seguito dalla Sagra dei Cavati a cura della Pro loco. Alle 21 si balla in piazza del Popolo con doppio dj set: prima Principe Giank e Jacopo Branca, poi 11.11 live.