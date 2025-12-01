Palestina, componenti della Flotilla e politica dialogano a Siracusa: previsto collegamento con il sindaco di Gaza City

Giorno 2 dicembre alle 17.30, nel salone conferenze “San Giovanni Paolo II”, l’incontro “Gaza, Flotilla, Diritti Umani e Pace” . Introduce Massimo Costanza, responsabile regionale del dipartimento per le risorse e lo sviluppo del bacino del Mediterraneo del Partito Democratico. Dopo i saluti di Massimo Milazzo, capogruppo in consiglio comunale di Siracusa del Partito Democratico.

Modererà Giuseppe Patti.

Parteciperanno: Luca Santoro, presidente dei Giovani Democratici siciliani, studente universitario a Bologna in giurisprudenza; Tati Sgarlata, portavoce del comitato siracusano per la Palestina; Margherita Cioppi, componente dell’equipaggio dell’imbarcazione Karma e attivista umanitaria; Thiago Avila, attivista ecologista e componente del direttivo della Global Sumud Flotilla; Tania Hassan, medico in ospedali palestinesi; Yassine Lafram, presidente nazionale delle Comunità Islamiche Italiane; Tony La Piccirella, attivista umanitario e componente della Global Sumud Flotilla; Arturo Scotto, parlamentare nazionale del Partito Democratico e componente dell’equipaggio dell’imbarcazione Karma; Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico e componente dell’equipaggio dell’imbarcazione Karma; Mimmo Lucano, europarlamentare AVS già sindaco di Riace; Pietro Bartolo, medico ed ex europarlamentare del Partito Democratico.

Sarà previsto il collegamento video con Yahya Al Saraj, sindaco di Gaza City.