Pallamano, a Siracusa arrivano le Final 4 U16M con il “Teddy Bear Toss”

Il grande sport giovanile torna protagonista a Siracusa. Il prossimo 1 maggio 2026, la Palestra Akradina ospiterà le Final 4 Regionali Under 16 maschili di Pallamano, un evento organizzato dal Comitato Regionale FIGH Sicilia che vedrà sfidarsi le migliori promesse della disciplina. L’evento non sarà caratterizzato solo dal valore tecnico in campo, ma sarà nobilitato da una grande iniziativa di beneficenza: il Teddy Bear Toss (il lancio del Peluche). Tutto il pubblico è invitato a presentarsi al palazzetto con uno o più peluches che, seguendo una suggestiva tradizione internazionale, verranno lanciati sul terreno di gioco non appena verrà segnata la prima rete della finalissima.

“Vogliamo che lo sport sia ambasciatore di valori universali – spiegano gli organizzatori – Il Teddy Bear Toss è un gesto di condivisione e attenzione ai più fragili”. I peluche raccolti saranno consegnati nei giorni successivi da una delegazione di giocatori e dal Presidente Regionale FIGH (o un suo rappresentante) ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa.

Per incentivare la partecipazione, tutti coloro che aderiranno all’iniziativa portando un peluche potranno registrarsi (al seguente link: https://forms.gle/GyaUfVjW3HNveThd6) per partecipare al sorteggio di abbonamenti gratuiti per il prossimo campionato di Serie A Gold 2026/2027. Si ricorda che, per la sicurezza dei destinatari, i peluche dovranno essere nuovi o in ottime condizioni e privi di piccole parti pericolose come pile o bottoni.

L’appuntamento è per il 1° Maggio alla Palestra Akradina per vivere una giornata di sport, gioia e solidarietà.