Sport · SERIE A GOLD

Penultima di andata, domani, con fischio di inizio alle 16.30, per la Serie A Gold 26/27. La Teamnetwork Albatro ospita il Trieste penultimo in classifica per provare a continuare la serie positiva che l’ha già qualificata per la Final Eight di Coppa Italia.

I siracusani, che il prossimo 22 dicembre contenderanno al Cassano la Supercoppa, stanno mettendo in campo grande determinazione e quella concentrazione richiamata più volte dal tecnico Mateo Garralda.

“Sì, per noi è importante vincere anche domani perché questo campionato non ammette battute d’arresto – dice il tecnico spagnolo – Trieste sta giocando bene in difesa con uno schema molto aggressivo. Muovono bene la palla in costruzione e noi dovremo avere molta pazienza in difesa. I ragazzi anche questa settimana si sono allenati con intensità – conclude Garralda – Domani sarà un’altra partita”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Diretta streaming a partire dalle 16.20 sulla piattaforma PallamanoTV.