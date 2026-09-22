Pallamano Albatro, domani al Pala Acradina derby contro l’Haenna

Sport · Serie a Gold

Derby siciliano nel turno infrasettimanale di Serie A Gold. Teamnetwork Albatro Siracusa e Orlando Haenna si ritrovano domani per il match valevole come terza giornata di campionato.

Alla Palestra Acradina “Pino Corso” si inizia alle 18.30. Gli ennesi arrivano da due sconfitte consecutive in altrettante partite giocate, i padroni di casa hanno dalla loro la vittoria di sabato scorso a Chiaravalle in attesa di recuperare il match contro Sassari.

Mateo Garralda dovrà fare di necessità virtù visti gli acciacchi rimediati tra impegni europei e di campionato. Sul campo dei marchigiani si è vista una prova di carattere e su questa scia chiede di continuare il tecnico spagnolo. Le due siciliane hanno incrociato un paio di allenamenti nella fase di preparazione, ma domani sarà un’altra storia.

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Da una parte la squadra di casa che vuole tenere alta la media, dall’altra i ragazzi di Fabrizio Di Vincenzo che vogliono smuovere la classifica.

“Abbiamo giocato due partite contro Haenna e penso sia una squadra ben assortita. – commenta Mateo Garralda – Loro hanno sicuramente meno pressione rispetto a noi e questo aiuta a giocare con maggiore scioltezza. Hanno giocato alla pari contro Cologne per almeno 40 minuti. Hanno una buona organizzazione difensiva e un terzino (il lituano Orlovskis ndr) che segna molto. Per quanto ci riguarda siamo consapevoli che abbiamo l’obbligo di vincere. – conclude il tecnico spagnolo – Per farlo non potremo però concedere nulla e giocare al massimo. Se non riusciremo a fare questo sarà una partita complicata”.

Anche domani diretta streaming assicurata sulla piattaforma PallamanoTv.