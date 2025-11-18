Pallamano, Albatro e Cassano si sfidano per il primo posto in solitaria

I riflettori della Serie A Gold puntati sul Pala “Pino Corso” di Siracusa dove domani, a partire dalle 19.30, andrà in scena il big match del turno infrasettimanale del massimo campionato italiano. In campo le due capoliste, Teamnetwork Albatro e Cassano. Siciliani e lombardi guidano la classifica appaiate a quota 14.

Gli uomini di Garralda sono chiamati alla reazione dopo la sconfitta di Trieste, quelli di Matteo Bellotti si rituffano nel campionato dopo la sconfitta patita in Grecia nel turno di andata della coppa europea contro l’Olympiacos. Sette vittorie e due sconfitte per entrambe; differenza reti che pende a favore dei bianco amaranto secondo peggior attacco del torneo, ma prima difesa con appena 218 gol subiti.

In casa Albatro grande voglia di archiviare Trieste e ribadire il ruolo da protagonista in Serie A Gold. “La reazione non avviene solo quando non otteniamo il risultato che desideriamo. – commenta Nuno Santos, l’ala portoghese arrivato quest’anno in Sicilia – Anche quando vinciamo c’è una reazione volta a migliorare gli errori commessi e continuare a migliorare per la partita successiva. La reazione che dobbiamo avere è quella di non concentrarci sulla sconfitta passata, ma piuttosto su ciò che dobbiamo correggere per continuare a crescere e rimanere sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi di questa stagione. Perché ciò avvenga, dobbiamo continuare a collezionare vittorie e domani è proprio quello che cercheremo di fare!”

Il 33enne arrivato in Italia dopo i tre anni trascorsi nel campionato finlandese, ha le idee chiare sugli equilibri del campionato e il big match di domani sera.

“Essendo una squadra costruita per lottare per i titoli italiani, l’importanza della partita contro il Cassano è la stessa di tutte le altre partite che abbiamo già disputato – commenta secco il numero 3 bianco blu – Perché se vogliamo davvero vincere i titoli, dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero delle “finali”. Potremmo incontrare diverse squadre nel momento decisivo della coppa/campionato e dobbiamo essere sicuri (con delle vittorie) di poter battere qualsiasi di esse. In sintesi… – conclude Nuno Santos – L’importanza di questa partita contro il Cassano è grande, come tutte le altre partite!”

Direzione di gara assegnata alla coppia arbitrale formata da Giovanni Fato e Luigi Guarini. Diretta streaming su PallamanoTv.