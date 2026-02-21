Pallamano, Albatro in Puglia per la sfida insidiosa contro Conversano

Trasferta pugliese per la Teamnetwork Albatro Siracusa. Il sette di Mateo Garralda, reduce dalla vittoria contro Bressanone, rende visita al Conversano. I campioni d’Italia non stanno attraversando un momento felice e proprio per questo è un ostacolo ancora più tosto. I biancoverdi hanno infatti fame di punti per evitare di venire coinvolti nella zona play out.

I siracusani, che la prossima settimana saranno impegnati nella Coppa Italia in programma a Riccione, hanno già raggiunto Conversano per la rifinitura.

“Nessun calo di tensione perché sarà una partita difficile – ha commentato alla vigilia Garralda – Per il momento la Coppa Italia resta lontana, c’è da affrontare il Conversano. In campionato non si guarda la classifica o i punti dell’avversario. Ogni partita ha la sua storia e bisogna dare sempre il massimo per poter vincere”.

Fischio d’inizio alle 19. Partita affidata alla coppia Luciano e Ciro Cardone. Diretta streaming su PallamanoTv.