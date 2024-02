Pallamano, Albatro nettamente sconfitta in Sardegna

Sconfitta netta a Sassari per la Teamnetwork Albatro. I sardi vincono per 30 a 18 un match già chiuso nel primo tempo concedendo pochissimo ai siracusani. Primi 30 minuti sfortunati per il sette di Garralda. Prima Souto Cueto è costretto ad uscire per una ferita alla fronte; qualche minuto fuori e poi il ritorno in campo con una vistosa fasciatura.

Al 26° tocca a Gianluca Vinci abbandonare la partita. L’ala sinistra sbatte violentemente sul parquet ed esce dolorante alla spalla destra. Gli uomini di casa macinano gioco e mettono sempre più vantaggio. Il tecnico siracusano si affida più volte all’extra player schierando 7 giocatori di movimento, ma i padroni di casa vanno a segno più volte anticipando il rientro di Hermones tra i pali.