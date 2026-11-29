Tutto facile per il Chieti che vince a Siracusa battendo la Teamnetwork Albatro Nextgen con il risultato di 45 a 30.
Partita senza storia con i nero verdi che mostrano maggiore esperienza e determinazione. Per i siracusani tutto in salita contro la terza forza del campionato.
Coach Lorenzo Martelli ammette il divario evidente e proietta i suoi verso la fine del girone di andata. Gli ospiti mandano in rete tutti i giocatori a referto, compreso Santoleri, secondo portiere, che mette a segno due reti.
Prossima settimana altra trasferta proibitiva per i blu arancio che renderanno visita al Lions Teramo, attuale capolista.