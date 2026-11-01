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Sport Serie A Gold

Pallamano, all’Albatro il big match contro Cassano

di Giulio Perotti ·
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Gianluca Vinci

La Teamnetwork Albatro vince il big match della nona giornata battendo i campioni d’Italia del Cassano.

Al Pala “Pino Corso” finisce 28 a 27 per gli uomini di Mateo Garralda. Partita bellissima con due squadre che hanno ribadito il loro ruolo di vertice nella Serie A Gold 26-27.

Primo tempo equilibratissimo con i siracusani che raggiungono un vantaggio massimo di 3 reti. Cassano recupera e finisce sul -2. La ripresa riserva le emozioni maggiori. Siracusani che iniziano benissimo con un parziale secco di 5 a 0. I biancoblu vanno avanti sul +7 con Sirotic e Baptista che dettano i tempi e Angiolini che mette in mostra classe e voglia.

Poi, però, il ritorno prepotente di Dapiran e compagni che a tre minuti dalla fine acciuffano il pareggio dopo una incredibile rincorsa.

Poi doppio vantaggio dei padroni di casa e Cassano che a due secondi dalla fine sfiora il pareggio. È Pedro Hermones, che poco prima aveva parato un rigore e poi deviato un tentativo dalla lunga distanza, a dire di no al tiro di Jezdimirovic.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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