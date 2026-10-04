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Pallamano, ancora un ko per l’Albatro: a Siracusa passa il Conversano

di Giulio Perotti ·
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Andrea Mazzone, foto Barbagallo
Foto Barbagallo

Il Conversano vince a Siracusa e aggancia, pur con una partita in meno, gli uomini di Garralda in classifica. Per la Teamnetwork Albatro è la terza sconfitta consecutiva e il momento delle riflessioni.

Primo tempo che gli ospiti impattano subito bene tanto da riuscire a scavare un solco di 5 reti dopo 18 minuti. I padroni di casa alimentano il ritorno in partita affidandosi all’estro di Sirotic e alla buona vena di Mazzone (oggi 5 reti su 6 al tiro).

Nella ripresa Angiolini e compagni provano a sfruttare il vantaggio. Segnano meno le due squadre, salgono in cattedra i due portieri. I biancoblu reggono l’urto di ritorno dei pugliesi capaci, però, prima di pareggiare e poi tornare in vantaggio con De Giorgio.

Da quel momento i padroni di casa sembrano accusare lo sforzo. Quella di oggi è la quarta partita in otto giorni e la concentrazione sembra scivolare via. Poi l’illusione del nuovo pareggio, tifosi che tornano a crederci, ma a smorzare tutto ci pensa il gol di Possamai.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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