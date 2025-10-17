Pallamano, archiviata l’esperienza europea per l’Albatro è già tempo di campionato

Dopo l’intermezzo europeo, torna il campionato per la Teamnetwork Albatro che domani scende sul campo del Chiaravalle dell’ex Juan Pablo Cuello. I marchigiani, allenati da Andrea Guidotti, hanno conquistato 2 punti nelle prime cinque giornate vincendo sul campo dell’Eppan.

Siracusani che, nonostante una partita da recuperare (quella interna contro il Conversano rinviata per l’impegno in Grecia), hanno mantenuto la prima posizione in classifica. Mateo Garralda ha sottolineato l’importanza del doppio impegno contro l’Olympiacos, partite che hanno offerto spunti buoni in chiave di crescita della squadra e del progetto societario.

“A Chiaravalle, come ogni trasferta, sarà difficile – commenta il tecnico navarro – Giochiamo contro una squadra che, in qualche modo, ha il nostro stesso modello di gioco: palla che corre veloce e punta all’uno contro uno. Una loro caratteristica è la velocità in difesa – continua il tecnico dei biancoblu – I quattro centrali difensivi hanno una buona mobilità e una grande intesa per aggredire nell’uno contro uno. Due caratteristiche che rendono difficile la nostra partita. Dovremo essere bravi a mantenere attenzione e tensione – conclude Mateo Garralda – Chiaravalle è sicuramente un bel banco di prova per tutti noi”.

Fischio di inizio e diretta streaming su PallamanoTv a partire dalle 20. A dirigere il match Ciro Cardone e Luciano Cardone

Ufficio stampa e Comunicazione