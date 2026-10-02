Pallamano Aretusa, a Chieti un banco di prova per misurare le ambizioni

Sport · Serie a Silver

Dopo le prime due vittorie, la Pallamano Aretusa è attesa domani a Chieti per la terza giornata d’andata del campionato maschile di Serie A Silver. La sfida si giocherà alle 15.30 al Centro Federale e metterà i siracusani di fronte a un avversario che, secondo lo staff, può contare su maggiore esperienza nella categoria e sul vantaggio del campo.

“Mi aspetto una partita di buon livello – spiega il tecnico Sergio Vilageliu – perché il Chieti ha più esperienza di noi in Silver. È una squadra abituata a confrontarsi a questo livello, con giocatori che lottano fino alla fine e hanno grinta“.

L’Aretusa, però, arriva all’appuntamento con fiducia, rafforzata dai quattro punti conquistati nelle prime due gare: “Le vittorie ci danno motivazione. Continueremo a lavorare per correggere alcune cose che abbiamo sbagliato e provare a esprimere il nostro gioco. Sono soddisfatto soprattutto del lavoro dei giovani, che stanno dimostrando che il progetto procede bene“.

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Anche l’assistant coach Gianni Attanasio guarda alla trasferta come a un’occasione per capire il valore della squadra: “Andiamo a Chieti per fare la nostra partita. Affrontiamo una bella formazione, che ha già l’esperienza dello scorso anno e giocherà in casa. Sarà un test importante: capiremo meglio chi siamo e se riusciremo a dire la nostra in questo campionato“.

La squadra si è allenata con impegno durante la settimana e parte determinata a giocarsi le proprie possibilità. «Abbiamo lavorato bene e duramente. E sono parecchio fiducioso», ha concluso Attanasio.