Sport · Serie A Silver

La Pallamano Aretusa concede il bis dopo la vittoria di Palermo e supera il Genea Lanzara per 38-29. Al PalaCorso, nella nona giornata d’andata di Serie A Silver, i padroni di casa costruiscono il successo soprattutto con una grande ripresa, dopo un primo tempo equilibrato chiuso avanti 19-17.

L’Aretusa deve fare a meno del capitano Lorenzo Santoro, fermato da un infortunio, ma trova in Della Bina, Palestro e Panicola i principali trascinatori. Sono gli ospiti a partire meglio: al 9’ il Lanzara conduce 6-4, con Olguin protagonista. Panicola e Blanco ristabiliscono la parità, poi Drechev firma il primo vantaggio aretuseo. I siracusani provano ad allungare, ma la squadra salernitana resta in scia e limita il passivo prima dell’intervallo. Nel finale di frazione, animi accesi: il vice allenatore dell’Aretusa, Attanasio, viene espulso per proteste.

Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia. Della Bina trasforma due rigori consecutivi e contribuisce al 25-21 dell’8’; poco dopo, un contropiede porta l’Aretusa sul 27-22. Il Lanzara reagisce e torna a -2, ma i siracusani ripartono subito, aumentando progressivamente il vantaggio. A indirizzare definitivamente la gara sono anche l’espulsione per somma di esclusioni temporanee di Olguin e le reti di Della Bina e Calvo, quest’ultimo a segno dalla propria area con la porta avversaria sguarnita.

Nel finale Vilageliu dà spazio a tutti gli effettivi, mentre il PalaCorso accompagna la squadra verso una vittoria netta. Sabato prossimo l’Aretusa sarà attesa dalla lunga trasferta di Monteprandone.