Sport · Serie A Silver

La Pallamano Aretusa esce sconfitta da Monteprandone per 35-29, nella gara valida per la decima giornata d’andata del girone B di Serie A Silver. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sul 20-12 per i padroni di casa, i siracusani hanno reagito nella ripresa, riuscendo a contenere lo svantaggio.

L’avvio è equilibrato, ma dall’8’ il Monteprandone trova il primo break e allunga progressivamente: 10-6 al 14’30”, 12-6 due minuti più tardi e 15-7 al 21’. L’Aretusa fatica a concretizzare in attacco, commette diverse infrazioni e lascia spazio alle ripartenze marchigiane. A complicare la rimonta contribuiscono anche gli interventi del portiere di casa Koltes, protagonista di una doppia parata a tu per tu negli ultimi secondi del primo tempo.

Dopo l’intervallo, Vernuccio prova a dare la scossa ai compagni. I padroni di casa mantengono il controllo, ma l’Aretusa cresce e riduce il divario, come già accaduto nella trasferta di Imola contro il Romagna. La gara si chiude sul 35-29.

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“È stata una settimana in cui non ci siamo allenati bene a causa di alcuni infortuni, e si è visto: abbiamo sbagliato tanto e siamo stati troppo frenetici nelle conclusioni. Loro sono stati bravi in difesa, ma noi abbiamo permesso loro di giocare come volevano. Meglio nella seconda frazione, quando abbiamo provato a rientrare in partita. Sono contento che la squadra abbia cercato almeno di ridurre il passivo“, commenta coach Sergio Vilageliu.

Nel prossimo turno, ultimo d’andata, l’Aretusa tornerà in campo sabato in casa contro il Sannio.