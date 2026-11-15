Pallamano Aretusa vince e supera il Cus Palermo

Sport · PALLANUOTO FEMMINILE

La Pallamano Aretusa torna alla vittoria dopo la sosta e conquista il primo successo esterno stagionale in Serie A Silver, superando il Cus Palermo per 31-27. Un risultato che dà slancio alla squadra di Sergio Vilageliu in vista del prossimo impegno casalingo.

L’avvio è subito convincente: i rossoverdi piazzano un break di 3-0 e provano a indirizzare la partita. Il Cus, però, sostenuto dal proprio pubblico, reagisce e resta agganciato alla gara. Da quel momento il confronto procede punto a punto, con l’Aretusa incapace di allungare in modo decisivo ma sempre in controllo.

L’equilibrio prosegue anche nella prima parte della ripresa. Intorno al ventesimo minuto, però, gli ospiti cambiano ritmo e costruiscono due break che consentono di creare un margine prezioso. Il Cus tenta di rientrare, ma l’Aretusa difende il vantaggio fino al fischio finale, chiudendo sul 31-27.

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La vittoria arriva grazie a una prova corale dell’intero roster, con segnali incoraggianti anche dai giovanissimi Di Martino, Blanco, Della Bina e Palestro, protagonisti di una prestazione positiva.

Per i rossoverdi si tratta del primo successo fuori casa in questa stagione, dopo quello ottenuto alla prima giornata nel derby stracittadino contro l’Albatro, in cui l’Aretusa figurava formalmente come squadra ospite.

Archiviata la trasferta palermitana, l’attenzione si sposta ora sulla prossima sfida: sabato l’Aretusa tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare la Genea Lanzara nella nona giornata d’andata.





“Una partita molto combattuta, facciamo ancora alcuni errori che devono essere migliorati ma lavoreremo su questo perché la nostra è una squadra molto giovane – ha detto coach Sergio Vilageliu – poi abbiamo cambiato tattica nel secondo tempo e grazie a tanta determinazione e attenzione, approfittando anche di un loro calo, siamo riusciti a portarla a casa. E’ stato un successo fisico e mentale allo stesso tempo e andiamo avanti così”.