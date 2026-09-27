Pallamano, battuta d’arresto della Teamnetwork Albatro sul campo del Pressano

Battuta d’arresto della Teamnetwork Albatro sul campo del Pressano. Finisce 33 a 31 in favore degli uomini di Dumnic, ma i siracusani escono da Lavis con grande rammarico. Partita infatti equilibrata con Angiolini più volte in vantaggio. Siracusani arrivati in Alto Adige dopo un viaggio lungo ed estenuante. Chiusura dell’aeroporto di Catania e comitiva biancoblu dirottata su Comiso con arrivo a poco più di due ore dal fischio di inizio. Restano a casa Vinci e Marino, in panchina per onor di firma va Arcieri.
Il primo tempo se lo aggiudicano i padroni di casa grazie a un gol di Fadanelli che, proprio sulla sirena, sorprende Riahi. Siracusani che approcciano bene il match mantenendo il risultato sempre in equilibrio e fallendo addirittura il possibile +2 a tre minuti dall’intervallo con Kucsera che si fa ipnotizzare dai sette metri dal portiere Facchinelli.
Nel secondo tempo emozioni a ripetizione. Il sette di Garralda ribalta il risultato e dopo 5 minuti riesce ad andare sul +2 con l’ottimo Mazzone (6 reti per lui oggi). I padroni di casa vengono trascinati da Fadanelli (11 reti), ma soltanto al 19’ ritrovano il vantaggio con un rigore segnato da D’Antino. Poi le parate di Loizos evitano il ritorno dei siracusani che, comunque, mettono paura fino alla fine alla capolista giallo nera. A meno di un minuto dalla sirena Albatro di nuovo sul -1, poi l’espulsione di Coutinho rimette nelle mani di Wierer il pallone che chiude la partita. Mercoledì di nuovo in campo per il recupero casalingo contro Sassari.