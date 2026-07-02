Pallamano, colpo Albatro: arriva Stefano Arcieri, campione d’Italia

Carico pesante per la Teamnetwork Albatro che mette a disposizione del proprio tecnico Mateo Garralda l’ala sinistra Stefano Arcieri.

Teramano, 28 anni, arriva dal Brixen dove ha giocato nelle ultime cinque stagioni. Al suo attivo due scudetti vinti, rispettivamente, con Fasano e Bolzano, ben sei coppe Italia e il titolo di capocannoniere nel campionato 2017-2018 con 195 reti realizzate.

Nel suo curriculum anche un’esperienza nel campionato finlandese con il Riihimäki Cocks. Arcieri ha debuttato in Nazionale nel 2018 e ha fatto parte della long list in vista dei Mondiali 2025.

“Sono molto contento di questa scelta – commenta il neo biancoblu – Una scelta certo difficile perché lascio una società che mi ha praticamente cresciuto, come atleta e come uomo.

Ho bisogno di nuovi stimoli e questa avventura arriva nel momento giusto – aggiunge Arcieri – Arrivo in una società forte e organizzata che, dopo aver vinto un trofeo importante, vuole puntare ancora più in alto. Condividerò il ruolo con un compagno forte come Gianluca Vinci e questo aiuterà la crescita ulteriore.

Ora passerò dal tedesco al siciliano – conclude col sorriso il nuovo numero 18 dell’Albatro – Sto realizzando un cambio di vita sostanziale e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni, mettermi a disposizione del tecnico per guadagnarmi il posto e dare il mio contributo alla causa”.