Pallamano, derby per la Teamnetwork Albatro Nexgen contro la Cus Palermo

Sport · Serie A Silver

Derby siciliano per la Teamnetwork Albatro Nexgen che nel pomeriggio, a partire dalle 17.15, rende visita al Cus Palermo.

Le due squadre arrivano alla quarta giornata di Serie A Silver appaiate in classifica. Una vittoria e due sconfitte nel ruolino di marcia di siracusani e palermitani.

I primi due punti sono arrivati, per entrambe, proprio sabato scorso. I ragazzi di Nenad Milosevic hanno vinto sul campo del Sannio, mentre i blu arancio di Lorenzo Martelli hanno festeggiato davanti ai propri tifosi regolando il Romagna.

“Il nostro progetto continua giorno dopo giorno – commenta il tecnico siracusano – Prima del risultato interessa migliorare la prestazione, maturare esperienza e crescere da un punto di vista tecnico. Oggi sarà un nuovo banco di prova per i ragazzi – conclude Martelli – Ci saranno altri 2010 in campo e questo è l’aspetto più importante del progetto che abbiamo avviato con la società”.

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