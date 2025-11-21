Pallamano, dopo due sconfitte l’Albatro cerca riscatto a Merano

Si vola in Trentino domani alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta e la deludente prova casalinga contro Cassano. La Teamnetwork Albatro scende sul campo del Merano, la squadra contro la quale incrociò la semifinale scudetto lo scorso anno. Per gli uomini di Mateo Garralda è il momento della reazione. Due sconfitte consecutive hanno pesato sì, ma i biancoblu restano a due soli punti dalla vetta in un campionato che continua a essere livellato nelle prime posizioni.

“Contro Merano dovremo dare il massimo, così come sappiamo fare – commenta il tecnico navarro – Ripeto sempre che non bisogna guardare la classifica degli avversari (Merano al 12° posto con 5 punti) e gli ultimi risultati. Lo abbiamo imparato e lo hanno imparato anche le altre squadre che puntano al vertice. Ogni partita ha una propria storia. Domani giochiamo contro una squadra che ha una buona mobilità difensiva e buone soluzioni al tiro, soprattutto dal suo terzino sinistro – continua – Noi dobbiamo ritrovare intensità e capacità di curare i dettaglia. Abbiamo pagato una flessione della difesa e in attacco siamo stati meno precisi. Adesso è il momento di ripartire e mettere in campo la nostra forza e la voglia di vincere”.

Al PalaWolf fischio d’inizio alle 19. Partita affidata alla coppia arbitrale formata da Lorenzo Della Fonte e Cristiano Sclano. Diretta streaming come al solito assicurata dalla piattaforma PallamanoTv.