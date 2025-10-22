Pallamano, fair play e rispetto tra Aretusa e Giovinetto Petrosino dopo le tensioni di due settimane fa

Ieri sera, al Pala Pino Corso, l’Aretusa e il Giovinetto Petrosino hanno dato una lezione di fair play e rispetto, superando le tensioni e le conseguenze disciplinari della recente rissa tra le squadre maggiori.

La gara d’esordio del campionato regionale Under 18, vinta dall’Aretusa 43-30, è stata un esempio di sportività e correttezza, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di saper andare oltre gli incidenti del passato.

L’abbraccio iniziale e finale tra le squadre, il pubblico che ha applaudito entrambe le formazioni e il terzo tempo condiviso, hanno ribadito che lo sport è più forte delle passioni e delle tensioni.

L’Aretusa e il Giovinetto Petrosino hanno dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile andare avanti e costruire un futuro di rispetto e collaborazione.

Un esempio per tutti i giovani atleti e per la comunità sportiva, che dimostra come il fair play e il rispetto siano i valori fondamentali dello sport.