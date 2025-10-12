Pallamano, gara 1 va all’Olympiacos: Albatro sconfitta 34 a 28

Sconfitta per la Teamnetwork Albatro nella gara 1 giocata contro l’Olympiacos, con i greci vittoriosi 34 a 28.

Per il tecnico Mateo Garalda: “Paghiamo le troppe palle perse. Per quattro, cinque volte siamo stati vicini ad andare sul -1 ma abbiamo sbagliato tiri facili o abbiamo perso palla. Sono errori che contro queste squadre non ti puoi permettere. Nel secondo tempo non siamo riusciti a contenere il loro terzino destro che è riuscito a fare molto male alla nostra difesa”.

Mattinata libera e nel pomeriggio allenamento per la Teamnetwork Albatro sconfitta ieri in gara 1 dall’Olympiacos Pireo di Riccardo Trillini.

Il tecnico dei siracusani, Mateo Garralda, lavora sulla concentrazione e sulla intensità che chiede ai suoi per tutti i 60 minuti di gara.

Bianco blu che ieri hanno tenuto testa alla più quotata squadra greca, attuale campione in carica nel proprio paese, e tra le formazioni più blasonate nel ranking europeo.

Squadra in campo nel pomeriggio di oggi per la rifinitura e domani gara 2 con inizio alle 19.30 locali (le 18.30 italiane).