Pallamano, il Cassano vince lo scontro al vertice: l’Albatro perde l’imbattibilità casalinga

Il Cassano vince meritatamente lo scontro al vertice della Serie A Gold espugnando il campo della Teamnetwork Albatro che perde così l’imbattibilità casalinga. Lombardi meritatamente vittoriosi nel turno infrasettimanale giocato al Pala “Corso”. Gli uomini di Matteo Bellotti, che sabato saranno impegnati in casa nel ritorno della coppa europea contro l’Olympiacos, hanno messo in campo maggiore cattiveria e soprattutto voglia.

Primo tempo che è filato liscio fino al 25’, poi gli amaranto hanno iniziato ad allungare chiudendo sul +4. Nella ripresa l’inerzia non cambia e chi aspettava la reazione degli uomini di casa resta deluso.

Cassano con Volarevic e Savini sugli scudi, Albatro che appare impotente davanti al portierone ospite. La difesa lombarda alza un muro che diventa inaccessibile e i siracusani non riescono a trovare gli spazi giusti. A sfavore di Angiolini e compagni anche i troppi errori in costruzione di attacco.

Alla fine a festeggiare è il Cassano che non fa rimpiangere l’assenza del bomber Moretti. La Teamnetwork Albatro è così alla seconda sconfitta consecutiva e per i biancoblu è il momento di ritrovare la vena giusta per restare al vertice di una Serie A Gold equilibratissima.