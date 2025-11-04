Pallamano, la capolista Teamnetwork Albatro ospita i campioni d’Italia del Conversano

Scontro al vertice, domani, nel recupero della quinta giornata di andata della Serie A Gold. La capolista Teamnetwork Albatro ospita i campioni d’Italia del Conversano. Siciliani e pugliesi si ritrovano dopo il rinvio del match per i concomitanti impegni di coppa europea.
Avvio di campionato più convincente per il sette siracusano che, tranne la sconfitta di Chiaravalle, sta mantenendo un ritmo costante. Conversano relegato attualmente all’ottavo posto a causa delle due sconfitte subite e del pareggio casalingo contro Trieste.
“Il Conversano non lo devo presentare io – dice il tecnico dei biancoblu di casa Mateo Garralda – Sarà un test importante per dimostrare la nostra consistenza. Dovremo fare il nostro gioco. Contro i campioni d’Italia non saranno ammessi cali di tensione”.
Alla Palestra Acradina “Pino Corso” fischio di inizio alle 19.30. Partita affidata alla coppia arbitrale formata da Stefano Pellegrino e Marcello Carrino. Diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv.
