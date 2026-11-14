Pallamano, la Nexgen Teamnetwork Albatro in trasferta a Putignano

Trasferta pugliese anche per la formazione Nexgen della Teamnetwork Albatro impegnata nel campionato di Serie A Silver.
I ragazzi di Lorenzo Martelli sono a Putignano per affrontare il sette di Pasquale Maione che mette in campo anche il siracusano Giuseppe Cuzzupè.
I siracusani, dopo la sosta, si ritrovano al quinto posto con 8 punti, due in più dei baresi.
“Giochiamo su un campo difficile – commenta coach Martelli – Dopo la ripresa abbiamo qualche acciaccato, ma sarà una partita da affrontare come sappiamo.
Quello di Putignano è un campo caldo – conclude il tecnico blu arancio – Grande tifo e incitamento continuo. Sarà un ulteriore tassello per continuare il nostro percorso di crescita”.
Diretta streaming a partire dalle ore 17 sulla piattaforma PallamanoTV.