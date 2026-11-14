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Pallamano, la Nexgen Teamnetwork Albatro in trasferta a Putignano

di Oriana Gionfriddo ·
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Nexgen Teamnetwork Albatro
Foto Altea Calvo

Trasferta pugliese anche per la formazione Nexgen della Teamnetwork Albatro impegnata nel campionato di Serie A Silver.

I ragazzi di Lorenzo Martelli sono a Putignano per affrontare il sette di Pasquale Maione che mette in campo anche il siracusano Giuseppe Cuzzupè.

I siracusani, dopo la sosta, si ritrovano al quinto posto con 8 punti, due in più dei baresi.

“Giochiamo su un campo difficile – commenta coach Martelli – Dopo la ripresa abbiamo qualche acciaccato, ma sarà una partita da affrontare come sappiamo.

Quello di Putignano è un campo caldo – conclude il tecnico blu arancio – Grande tifo e incitamento continuo. Sarà un ulteriore tassello per continuare il nostro percorso di crescita”.

Diretta streaming a partire dalle ore 17 sulla piattaforma PallamanoTV.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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