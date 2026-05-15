Pallamano, la replica dell’Albatro: “Il risentimento rischiava di trascendere in atteggiamento aggressivo”

Con una nota stampa la società Albatro interviene sulla ricostruzione dei fatti di due sere fa a seguito del derby di pallamano.

“Veniamo a conoscenza che qualche ragazzo, a seguito della vittoria nel derby cittadino che ha certificato la vittoria nel campionato di serie B di pallamano della Albatro NextGen, intorno alle ore 22, sia andato in giro per strada suonando clacson e trombette per festeggiare. Leggiamo anche che qualche dirigente della società sconfitta, percependo questo atteggiamento come provocatorio, si sia risentito particolarmente. Valutando poi le immagini del video che ci è pervenuto nel frattempo dalla Pallamano Aretusa, abbiamo anche notato che tale risentimento, in quel caso, ha corso il rischio di trascendere in atteggiamento aggressivo; cosa che per fortuna di tutti non è accaduto”, scrivono nella nota i vertici societari.

“Ci dispiace che questa goliardata di ragazzini – che per noi tale resta – abbia urtato la sensibilità di qualcuno in una società che, già al suo interno, soffre dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria comminati ad alcuni suoi atleti, ma ci dispiace anche che gli atteggiamenti di alcuni addetti ai lavori durante la disputa dei sentitissimi derby stracittadini, vengano stigmatizzati o esaltati a seconda della direzione da cui provengano. Ma condividiamo quanto già scritto, che quella di mercoledì “è stata una gara bellissima per ritmo, emozioni e capovolgimenti di fronte, uno spot autentico per la pallamano siracusana”: aggiungeremmo per la pallamano in genere. Auguriamo a tutte le altre società siracusane di poter presto festeggiare i propri successi e in questo senso mettiamo a disposizione i nostri balconi sotto cui schiamazzare e strombettare, nel rispetto delle norme, il proprio trionfo e la propria gioia sportiva”, si chiude la nota.