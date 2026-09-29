Pallamano, la Teamnetowork Albatro Siracusa riceve il Sassari

Sport · PalaCorso

Continua il tour de force della Teamnetwork Albatro Siracusa. Domani, fischio di inizio alle ore 19, terza partita in una settimana.

Al PalaCorso arriva, infatti, il Sassari per il recupero della prima giornata di campionato rinviata per il concomitante impegno in European Cup dei siracusani.

Gli uomini di Durkovic hanno sei punti in classifica frutto delle tre vittorie di fila. Due successi e una sconfitta per i biancoblu di casa che tornano a giocare davanti ai loro tifosi dopo l’interminabile trasferta di Pressano.

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“Domani ci attende una partita decisamente tosta. – commenta Filippo Angiolini – Affronteremo un Sassari che si è rinforzato notevolmente grazie a un’ottima campagna acquisti, che va ad aggiungersi a un blocco di giocatori già competitivi e di assoluto livello presenti nella loro rosa. Arriviamo da un sabato difficile contro il Pressano, dove il risultato non è stato a nostro favore, ma ci siamo subito riuniti per analizzare la prestazione:

abbiamo fatto tesoro degli aspetti positivi emersi per portarli con noi nel prosieguo

del campionato. Sarà una sfida complessa – conclude il nazionale azzurro – che richiederà

la nostra massima concentrazione dal primo all’ultimo minuto, ma siamo pronti a

scendere in campo per dare il massimo e giocarci le nostre carte.”

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