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Pallamano, la Teamnetwork Albatro a Molteno per fermare la serie negativa

di Oriana Gionfriddo ·
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La Teamnetwork Albatro vola in Lombardia per la sesta giornata di campionato. Domani, sabato 10 ottobre, i biancoblù saranno in campo contro il Molteno, neopromosso in Serie A Gold.

Per i siracusani, reduci da tre sconfitte consecutive, c’è un solo obiettivo: interrompere la serie negativa e tornare a fare punti, in una classifica che nelle prime cinque giornate si è dimostrata molto equilibrata.

I lombardi hanno messo insieme quattro sconfitte e una vittoria, ottenuta in casa contro il Fasano. Due punti pesanti, che dicono agli uomini di Garralda che servirà dare il massimo per tornare a vincere.

“Sappiamo bene che arriviamo da un periodo complicato e che le ultime tre partite non hanno portato i risultati che volevamo – commenta il capitano dei siracusani, Gianluca Vinci – Sono state tre sconfitte contro squadre che, come noi, lottano per obiettivi importanti”


“Sono orgoglioso di questo gruppo», aggiunge Vinci. «Non ho nulla da rimproverare a nessuno dei miei compagni per l’atteggiamento e la voglia messi in campo. In queste settimane abbiamo dato tutto quello che avevamo e ci siamo messi a disposizione. Sabato torneremo ancora una volta in campo pronti a combattere, senza nessuna intenzione di mollare, e cercheremo di invertire questa tendenza negativa”

La partita si gioca al PalaSan Giorgio di Molteno, con fischio d’inizio alle 19. Diretta streaming su PallamanoTV

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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