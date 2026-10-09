Pallamano, la Teamnetwork Albatro a Molteno per fermare la serie negativa

Sport · Pallamano

La Teamnetwork Albatro vola in Lombardia per la sesta giornata di campionato. Domani, sabato 10 ottobre, i biancoblù saranno in campo contro il Molteno, neopromosso in Serie A Gold.

Per i siracusani, reduci da tre sconfitte consecutive, c’è un solo obiettivo: interrompere la serie negativa e tornare a fare punti, in una classifica che nelle prime cinque giornate si è dimostrata molto equilibrata.

I lombardi hanno messo insieme quattro sconfitte e una vittoria, ottenuta in casa contro il Fasano. Due punti pesanti, che dicono agli uomini di Garralda che servirà dare il massimo per tornare a vincere.

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“Sappiamo bene che arriviamo da un periodo complicato e che le ultime tre partite non hanno portato i risultati che volevamo – commenta il capitano dei siracusani, Gianluca Vinci – Sono state tre sconfitte contro squadre che, come noi, lottano per obiettivi importanti”





“Sono orgoglioso di questo gruppo», aggiunge Vinci. «Non ho nulla da rimproverare a nessuno dei miei compagni per l’atteggiamento e la voglia messi in campo. In queste settimane abbiamo dato tutto quello che avevamo e ci siamo messi a disposizione. Sabato torneremo ancora una volta in campo pronti a combattere, senza nessuna intenzione di mollare, e cercheremo di invertire questa tendenza negativa”

La partita si gioca al PalaSan Giorgio di Molteno, con fischio d’inizio alle 19. Diretta streaming su PallamanoTV