Pallamano, la TeamNetwork Albatro chiude per Jakob Falk Lorentzen

Dal campionato norvegese a quello italiano per rafforzare, con centimetri e chili, l’attacco e la difesa della Teamnetwork Albatro.

Jakob Falk Lorentzen arriva dall’Arendal, la squadra della sua città di orgine, nella quale ha iniziato a giocare, a crescere fino a debuttare nella massima serie nazionale. Nell’ultima stagione 47 gol.

Lorentzen è già stato a Siracusa durante la sosta del campionato norvegese e le sue doti tecniche ed atletiche hanno convinto il tecnico Mateo Garralda e il direttore generale Gabriele Di Stefano.

“Quando sono arrivato a Siracusa per visitare il club e la città, sono stato seguito con grande attenzione fin dal momento del mio arrivo in aeroporto. – esordisce – Il club è apparso molto professionale e nutre grandi ambizioni; questo aspetto mi piace molto.

Attendo con entusiasmo questa nuova esperienza – conclude Lorentzen – e farò tutto il possibile per garantire il raggiungimento dei nostri obiettivi!”

Fisicità e grande professionalità fanno del nuovo numero 5 biancoblu una pedina importante nel roster 26/27. A queste si aggiunge anche un alto tasso tecnico e tattico che alzeranno ulteriormente il livello della squadra.