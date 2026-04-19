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Pallamano, la Teamnetwork Albatro esce sconfitta dal campo di Cingoli

I siracusani perdono alcuni palloni in avanti e restano in vita grazie alle parate di Hermones e Riahi che si alternano in porta

Giampaolo Sciorsci - Foto Salvo Barbagallo

I siracusani perdono alcuni palloni in avanti e restano in vita grazie alle parate di Hermones e Riahi che si alternano in porta

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Tutto rinviato all’ultima di campionato. La Teamnetwork Albatro esce sconfitta dal campo di Cingoli regalando, di fatto, la salvezza matematica ai marchigiani. Gli uomini di Garralda perdono per 31 a 30 al termine di un match giocato sul filo dell’equilibrio e gettato via negli ultimi due minuti.

Break e contro break nel primo tempo. I siracusani perdono alcuni palloni in avanti e restano in vita grazie alle parate di Hermones e Riahi che si alternano in porta. I marchigiani velocizzano il gioco e approfittano degli errori dei siracusani. Stessa cosa non riescono a fare i biancoblu che concedono troppo in avanti con alcuni tiri che non centrano la porta avversaria.

Nel secondo tempo i siracusani provano a dare una sterzata decisiva effettuando un nuovo sorpasso dopo 17 minuti. La fame di punti dei padroni di casa mette sulla bilancia maggiore intensità e arriva il break che riporta in vantaggio i cingolani.

I siracusani vengono raggiunti in classifica dal Bolzano. Spingono Conversano e Fasano, rispettivamente a 1 e 2 punti dal sette di Garralda. Sabato prossimo al PalaAcradina sarà scontro diretto contro i fasanesi.

CINGOLI – TEAMNETWORK ALBATRO  31-30 (17-15)

Cingoli: Martini, Naghavialhosseini 7, Morganti, Mangoni 5, Oier 3, Latini, Strappini 2, Rossi 2, Giambartolomei 1, Rossetti 1, Compagnucci, Nocelli 2, Albanesi, Makhlouf 5, Albanesi, Stevovic 3. All. Antonj Laera

Teamnetwork Albatro: Riahi, Nuno Santos 7, Marino 1, Sciorsci 2, Zungri, Baptista 1, Vinci 2, Coutinho, Guggino 3, Cirilo 7, Mamdouh 7, Hermones. All. Mateo Garralda

Arbitri: Loris Kurti e Michele Lazzari


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