Pallamano, la Teamnetwork Albatro esce sconfitta dal campo di Cingoli

Tutto rinviato all’ultima di campionato. La Teamnetwork Albatro esce sconfitta dal campo di Cingoli regalando, di fatto, la salvezza matematica ai marchigiani. Gli uomini di Garralda perdono per 31 a 30 al termine di un match giocato sul filo dell’equilibrio e gettato via negli ultimi due minuti.

Break e contro break nel primo tempo. I siracusani perdono alcuni palloni in avanti e restano in vita grazie alle parate di Hermones e Riahi che si alternano in porta. I marchigiani velocizzano il gioco e approfittano degli errori dei siracusani. Stessa cosa non riescono a fare i biancoblu che concedono troppo in avanti con alcuni tiri che non centrano la porta avversaria.

Nel secondo tempo i siracusani provano a dare una sterzata decisiva effettuando un nuovo sorpasso dopo 17 minuti. La fame di punti dei padroni di casa mette sulla bilancia maggiore intensità e arriva il break che riporta in vantaggio i cingolani.

I siracusani vengono raggiunti in classifica dal Bolzano. Spingono Conversano e Fasano, rispettivamente a 1 e 2 punti dal sette di Garralda. Sabato prossimo al PalaAcradina sarà scontro diretto contro i fasanesi.

CINGOLI – TEAMNETWORK ALBATRO 31-30 (17-15)

Cingoli: Martini, Naghavialhosseini 7, Morganti, Mangoni 5, Oier 3, Latini, Strappini 2, Rossi 2, Giambartolomei 1, Rossetti 1, Compagnucci, Nocelli 2, Albanesi, Makhlouf 5, Albanesi, Stevovic 3. All. Antonj Laera

Teamnetwork Albatro: Riahi, Nuno Santos 7, Marino 1, Sciorsci 2, Zungri, Baptista 1, Vinci 2, Coutinho, Guggino 3, Cirilo 7, Mamdouh 7, Hermones. All. Mateo Garralda

Arbitri: Loris Kurti e Michele Lazzari