Pallamano, la Teamnetwork Albatro Nexgen perde sul campo della Romagna

La Teamnetwork Albatro Nexgen perde 36-25 sul campo della più esperta Romagna, ma dimostra segni di crescita rispetto al derby d’esordio.
I ragazzi di Lorenzo Martelli – mordanese doc, premiato al termine della partita dalla società romagnola – tengono botta nel primo tempo rintuzzando i tentativi di fuga del sette di casa.
Nella ripresa il Romagna ingrana la marcia più alta e, grazie anche ad alcune imprecisioni al tiro e alle parate del proprio portieri, riesce ad allungare fino a controllare il match.
Buoni segnali in casa Albatro. La stagione dei siracusani sarà occasione di crescita per i ragazzi cresciuti all’interno dell’Academy.