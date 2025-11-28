Pallamano, la Teamnetwork Albatro ospita il Cingoli

Penultima giornata di andata domani per la Serie A Gold. La Teamnetwork Albatro ospita il Cingoli davanti ai propri tifosi.

I siracusani, tornati al successo sabato scorso a Merano, cercano continuità per consolidare la seconda posizione in classifica nella scia del Cassano che, nel recupero, ha battuto Trieste. Coach Garralda chiede a suoi concentrazione e costanza contro una squadra, quella marchigiana, attualmente al sesto posto con 12 punti.

“Partita importante per mantenere la seconda posizione e guadagnare quella la migliore in chiave Coppa Italia – commenta il tecnico spagnolo – Cingoli gioca con un sei zero in difesa. In avanti non sono molto veloci, ma riescono ad essere estremamente pericolosi nelle conclusioni. A noi il compito di alzare il livello della difesa e di non perdere palloni in attacco. Restare attenti e concentrati per 60 minuti è fondamentale per allungare la nostra striscia positiva”.

Domani, alla Palestra Acradina “Pino Corso”, fischio d’inizio alle 15.30. Match affidato alla coppia Francesco Simone e Pietro Monitillo. Diretta streaming su PallamanoTv.