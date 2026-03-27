Pallamano, la Teamnetwork Albatro riceve l’Eppan

Dimenticare Pressano e ritrovare lo spirito della Coppa Italia. È questo l’obiettivo della Teamnetwork Albatro che domani – con fischio di inizio alle 16.30 – affronta l’Eppan.

Alla Palestra Acradina “Pino Corso” va in scena la ventunesima giornata della Serie A Gold. Il massimo campionato riaccende i motori dopo la sosta per l’impegno della Nazionale in Ungheria.

In casa biancoblu settimana di duro lavoro per farsi trovare pronti contro gli altoatesini fanalino di coda del massimo campionato.

Mateo Garralda ha lavorato molto sull’aspetto motivazionale, tornando sulla sconfitta di Pressano e sulla necessità di tenere alta la tensione.

“Non ci sono partite più facili di altre, questo devono tenerlo in mente i giocatori. – ha commentato il tecnico navarro – Contro Eppan dovremo giocare al massimo per tutti i 60 minuti. Dobbiamo guardare al nostro campionato e a tutte le partite che abbiamo vinto con difficoltà. In testa devono restare queste partite, proprio per comprendere che non puoi e non devi distrarti un minuto. Domani – ha concluso Garralda – giochiamo contro una squadra che, nonostante la classifica, ha fatto vedere carattere e voglia di battersi. Hanno una buona difesa; a noi il compito di tornare a vincere per continuare la corsa ai playoff”

Partita affidata alla coppia arbitrale formata da Loris Kurti e Michele Lazzari. Diretta streaming come sempre affidata alle telecamere di PallamanoTv.