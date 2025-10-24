Pallamano, la Teamnetwork Albatro torna a giocare in casa: arriva Pressano

La Teamnetwork Albatro torna a giocare domani – fischio di inizio alle 16.30 – davanti ai propri tifosi. L’ultima alla Palestra Acradina “Pino Corso” si concluse con il successo sul Sassari. Poi la parentesi europea in Grecia e l’ultima trasferta a Chiaravalle coincisa con la prima sconfitta stagionale in campionato.

E proprio da lì coach Mateo Garralda è ripartito per preparare il match di domani contro Pressano.

“Da una sconfitta si impara sempre – commenta il tecnico spagnolo – Bisogna sempre riuscire a cogliere l’insegnamento che ti lascia.

Pressano è un ostacolo importante – aggiunge – Basta vedere le vittorie convincenti su Brixen e in Puglia in casa del Conversano. Ha una difesa molto ordinata, non profonda ma dotata di grande disciplina tattica. In attacco ha due tiratori molto forti e altrettanti centrali capaci di grande mobilità.

È una squadra che non perde palloni – conclude l’allenatore biancoblu – Insomma sarà una bella partita e dovremo affrontarla con grande concentrazione per portare a casa la vittoria”.

Diretta streaming come al solito garantita dalla piattaforma PallamanoTv. La partita sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.